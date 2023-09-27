В Кремле заявили, что не располагают информацией об аресте Варданяна

Фото: телеграм-канал "Рубен Варданян / Ռուբեն Վարդանյան"

У Кремля нет информации о задержании бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения об аресте Варданяна, которые распространились в Сети.

"Я не располагаю такой информацией. Поэтому я ничего не могу сказать на этот счет", – ответил он.

Однако Песков уверен, что российская сторона должна быть уведомлена. Пресс-секретарь президента РФ не смог точно сказать, сохранилось ли у Варданяна гражданство РФ.

"Но если он вышел из гражданства, то это другое дело", – резюмировал он.

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. Его остановили на Лачинском КПП. В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования мужчину доставили в Баку.

Также о задержании Варданяна сообщала его супруга. По ее словам, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Информацию подтвердила медиаменеджер Тина Канделаки.

Осенью прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.



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