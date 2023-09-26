Более 28 тысяч беженцев из Карабаха прибыли в Армению

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Свыше 28 тысяч человек приехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в правительстве республики.

Там уточнили, что данные приводятся по состоянию на 20:00 (19:00 по московскому времени) 26 сентября.

"Из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 28 120 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются", – передает ТАСС сообщение кабмина.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.



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