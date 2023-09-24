24 сентября, 19:28Политика
Миротворцы РФ сопроводили колонну с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха в Армению
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Миротворцы РФ сопроводили колонну с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Всего в сопровождении российских миротворцев убыло пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", – говорится в публикации.
Граждане поблагодарили российских миротворцев за оказанную помощь.
В оборонном ведомстве уточнили, что миротворческий контингент остается в Карабахе для дальнейшего выполнения задач. Принимаются меры по недопущению кровопролития.
В министерстве также отметили, что в расположении миротворцев в Карабахе остаются 715 мирных жителей. Кроме того, доставлено свыше 125 тонн гуманитарных грузов и 65 тонн горюче-смазочных материалов.
19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.
20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.
21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.
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