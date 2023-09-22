Баку заверил РФ в проведении тщательного расследования гибели миротворцев – МИД РФ

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе дает результаты. Об этом сообщается на сайте дипведомства России.

Министры встретились на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Азербайджанская делегация принесла извинения РФ за смерть в Карабахе представителей российского миротворческого контингента. По словам Байрамова, расследование уже дает результаты, а виновные понесут наказание.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе с упором на гуманитарную составляющую, а также ряд актуальных международных проблем", – говорится в сообщении.

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

На этом фоне генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела. По данным ведомства, 20 сентября ВС страны во время проведения военной операции на территории села Джанйятаг Тертерского района из огнестрельного оружия обстреляли бронемашину с российскими миротворцами, приняв их за армянское вооруженное формирование.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате операции погибли 32 человека, в том числе дети.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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