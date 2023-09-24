Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

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Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всех вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха в состав страны. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", – указано в сообщении.

Гаджиев заявил, что правительство Азербайджана гарантирует доступ гуманитарной помощи, что свидетельствует о добрых намерениях. Он подчеркнул, что Баку стремится обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции Нагорного Карабаха.

По его словам, Карабах раньше был "самой милитаризованной зоной в мире", но сейчас это в прошлом и теперь шанс на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате операции погибли 32 человека, в том числе дети.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Карабахе начали сдавать вооружение под контролем российских миротворцев – МО РФ