Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием в Азербайджане Рубена Варданяна

Фото: телеграм-канал "Рубен Варданян / Ռուբեն Վարդանյան"

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием в Азербайджане предпринимателя, экс-главы правительства Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис представителя страны по международным правовым вопросам.

"Армянская сторона потребовала от ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о том, куда был доставлен Варданян и в каком состоянии он сейчас", – отметили в пресс-службе офиса.

Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

В сентябре 2022 года Варданян отказался от российского гражданства, после чего переехал в Нагорный Карабах и стал главой правительства непризнанной республики. В феврале этого года бизнесмен был освобожден от должности. Последние десять месяцев он находился в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий. После этого тысячи жителей непризнанной республики начали уезжать в Армению.



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