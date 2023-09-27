Свыше 50 тыс вынужденных переселенцев из Карабаха прибыли в Армению

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Свыше 50 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха приехали в Армению, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Назели Багдасарян.

Это данные на 14:00 по московскому времени. По словам Багдасарян, мост через реку Хакари в Лачинском коридоре пересекли 50 243 человека.

В 11:00 число вынужденных переселенцев составляло 47 тысяч. По данным Еревана, в Карабахе проживают 120 тысяч армян.

Багдасарян уточняла, что в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора появился гуманитарный центр. Кроме того, была создана специальная информационная площадка для оказания содействия, работает горячая линия.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

После начала азербайджанской военной операции погибли по меньшей мере 200 человек, более 400 пострадали. Среди них мирные жители, в том числе дети.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Люди начали выезжать в Армению в сопровождении российских миротворцев.

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