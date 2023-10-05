Путин заявил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана

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Армения сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, заявил Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме. Президент РФ отметил, что статус региона был ключевым вопросом.

"В Праге они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили на аналогичной встрече в Брюсселе. <...> Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично об этом узнал из прессы", – рассказал он.

Путин уточнил, что официальное заявление было подписано в Чехии еще в 2022 году. Он обратил внимание, что тогда в присутствии европейских лидеров определили территорию Азербайджана в квадратных километрах.

Последние события, по мнению российского лидера, были неизбежны. По его словам, урегулирование ситуации и установление конституционного порядка в Карабахе было вопросом времени.

"Все, что происходило в недавнем прошлом, недели 2–3 назад, и перекрытие Лачинского коридора и так далее все это было неизбежным после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом", – подчеркнул он.

Путин напомнил, что, когда Карабах заявлял о своей независимости, ее никто не признал, в том числе и Армения.

Что касается нынешнего положения дел, президент РФ подчеркнул, что в Карабахе почти не осталось армянского населения. Путин также рассказал, как в рамках личного разговора лидер Азербайджана Ильхам Алиев всегда давал обещание, что обеспечит безопасность армян в регионе.

Глава РФ во время выступления также прокомментировал арест бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна. По его словам, он сам отказался от российского гражданства.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



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