Пашинян озвучил требования к Азербайджану для подписания мирного договора

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, озвучил требования к Азербайджану, при выполнении которых Ереван согласится на подписание мирного договора с Баку. Об этом сообщает ТАСС.

"Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга таким образом: территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, а Азербайджана – 86 600 квадратных километров", – сказал политик.

По его словам, основанием для делимитации и демаркации границ должны стать положения Алма-Атинской декларации 1991 года, которой было создано Содружество независимых государств.

Еще одно требование заключается в том, чтобы открытие коммуникаций в регионе происходило на основе взаимности и равенства стран, уважения их суверенитетов и законодательства.

На возможность заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном ранее указали в Баку. Там отметили, что проект документ уже находится в распоряжении Еревана, он включает пять пунктов, которые в том числе обязуют страны не вмешиваться в дела друг друга.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года