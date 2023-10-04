Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это улучшит ситуацию в Армении

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о своей готовности подать в отставку, если это поможет улучшить ситуацию в стране. Такое заявление он сделал в рамках правительственного часа. Его слова приводит РИА Новости.

"Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами. Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", – ответил политик одному из оппозиционных политиков.

При этом он считает, что его уход только усугубит положение дел. Пашинян объяснил, что именно поэтому он и не покидает пост.

Премьер-министр также обратил внимание, что уже дважды подавал в отставку, а затем переизбирался.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

28 сентября НКР сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Решение принято на фоне создавшейся тяжелой военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.



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