04 октября, 17:25Политика
Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это улучшит ситуацию в Армении
Фото: kremlin.ru
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о своей готовности подать в отставку, если это поможет улучшить ситуацию в стране. Такое заявление он сделал в рамках правительственного часа. Его слова приводит РИА Новости.
"Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами. Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", – ответил политик одному из оппозиционных политиков.
При этом он считает, что его уход только усугубит положение дел. Пашинян объяснил, что именно поэтому он и не покидает пост.
Премьер-министр также обратил внимание, что уже дважды подавал в отставку, а затем переизбирался.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.
После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".
28 сентября НКР сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Решение принято на фоне создавшейся тяжелой военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.
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