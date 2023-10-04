Пашинян заявил, что готов заключить с Алиевым соглашение о мире

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов заключить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире и надеется на скорейшее его подписание, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в испанскую Гранаду, несмотря на отказ Алиева. По его словам, армянская делегация попытается там более детально представить свою позицию.

Армянский премьер отметил, что планировал подписать в Гранаде соглашение о мире, и выразил сожаление, что азербайджанский лидер в последний момент отказался ехать туда.

"Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения", – заключил Пашинян.

Ранее Алиев принял решение не участвовать во встрече с лидерами Армении, Франции, Германии, а также главой Евросовета. Встреча должна состояться в испанском городе Гранада 5 октября.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Решение принято на фоне создавшейся тяжелой военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе