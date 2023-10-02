Баку обнародовал детали планов реинтеграции армян Нагорного Карабаха

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Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

Их представили армянской делегации на состоявшихся ранее трех встречах. В частности, отмечается, что независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируется равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.

Управление на территориях проживания армян будет проводиться посредством специальных представительств президента Азербайджана. При этом жители смогут быть привлечены к работе этих представительств.

Также сообщается, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

Ранее Армения направила иск в Международный суд ООН в Гааге против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за произошедшего конфликта в Нагорном Карабахе.

Практически все армянское население покинуло Нагорный Карабах. С 24 сентября в Армению прибыли 100 514 вынужденных переселенцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян.

Премьер напомнил, что Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе этнической чистки, но многие страны пытаются отгородиться от этого преступления.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, включая детей, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

28 сентября 2023 года после операции Азербайджана НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в 1991 году и провел референдум за независимость, в котором положительно проголосовали 99,89% избирателей. После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992–1994 годов НКР много лет существовала как непризнанная республика.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года