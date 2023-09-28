Пашинян опасается, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян

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В ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, исход армян из республики продолжается. Премьер напомнил, что Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе этнической чистки, но многие страны пытаются отгородиться от этого преступления.

"Заявления международного сообщества с осуждением этнических чисток важны, но если за этим не следуют конкретные действия, эти заявления становятся лишь нравственной статистикой для истории", – сказал Пашинян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян. На утро 28 сентября в Армению переехали более 66 тысяч человек.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

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