Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

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Армения направила иск в Международный суд ООН в Гааге против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за произошедшего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказано в заявлении на сайте суда.

В сообщении отмечается, что Армения просит суд принять временные меры в отношении Азербайджана.

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, подала иск в суд "для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – добавлено в заявлении суда.

Ранее власти Азербайджана начали процесс регистрации армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с целью определения их юридического статуса.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования 28 сентября. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года