Власти Азербайджана начали процесс регистрации армян Карабаха

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Власти Азербайджана начали процесс регистрации армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с целью определения их юридического статуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отмечается, что рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, которые связаны с установлением юридического статуса армянского населения региона, чтобы обеспечить их устойчивую реинтеграцию.

"В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе", – сказано в сообщении администрации.

По данным РИА Новости, азербайджанские власти создали портал для предварительной регистрации данных лиц.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования 28 сентября. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики