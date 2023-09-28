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28 сентября, 08:45

Политика

Больше 65 тысяч человек прибыли в Армению из Нагорного Карабаха

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Чуть больше 65 тысяч человек покинули Нагорный Карабах и прибыли в Армению к утру 28 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"К 08:00 (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев", – написала она у себя в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению. Известно что всего в Нагорном Карабахе проживают порядка 120 тысяч армян.

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