В Армении заявили, что процесс переезда беженцев из Карабаха подходит к завершению

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Процесс переезда вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к своему логическому завершению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства Армении Назели Багдасарян.

Она отметила, что интенсивность потока значительно снизилась. Вместе с тем Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом всех желающих выехать из Карабаха, добавила Багдасарян.

По ее информации, с 24 сентября в Армению прибыли 100 514 переселенцев, более 48 тысячам из них уже предоставили временное жилье.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября 2023 года после операции Азербайджана НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года