Минобороны России сообщило о сдаче формированиями Карабаха 14 млн боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Sputnik Азербайджан"

В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали уже более 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники и около 14 миллионов боеприпасов. Об этом сообщили в бюллетени Минобороны РФ.

Также вооруженные формирования сдали 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, а также более 5,7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что процесс переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению практически завершен. Как она утверждает, уже прибыло в республику более 100 514 армян.

"Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению", – цитирует Багдасарян издание "Sputnik".

При этом она отметила, что в Степанакерт был отправлен еще один автобус, который забрал 15 прикованных к постели граждан Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября 2023 года после операции Азербайджана НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Согласно последним данным, в Армению из непризнанной республики прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Всего на ее территории проживали около 120 тысяч армян.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению