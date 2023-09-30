В Армению из Нагорного Карабаха переехали более 100 тысяч вынужденных переселенцев

Фото: ТАСС/AP/Vasily Krestyaninov

В Армению из Нагорного Карабаха приехали свыше 100 тысяч человек, сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных лиц", – уточнила она.

Всего в непризнанной республике проживали порядка 120 тысяч армян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян. По его словам, исход армян из республики продолжается. Премьер напомнил, что Ереван неоднократно предупреждал международное сообщество об угрозе этнической чистки, но многие страны пытаются отгородиться от этого преступления.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха