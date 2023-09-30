Беженцы из Карабаха ежемесячно будут получать компенсацию расходов – Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Армении сообщил, что для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на человека в месяц. Также будет выделяться еще 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на коммунальные расходы.

"Эта программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев. В программу будут вовлечены все вынужденно перемещенные лица независимо от возраста", – сообщил Пашинян.

Также премьер-министр Армении напомнил, что со следующей недели беженцам из Карабаха начнут выплачивать единовременную финансовую помощь в размере 100 000 драмов (порядка 250 долларов).

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что за последние сутки российский миротворческий контингент не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха, в частности, поддерживать взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей.