В МО РФ не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Карабахе

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Российский миротворческий контингент не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха за прошедшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха, в частности, поддерживать взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей.

Минобороны РФ, ссылаясь на данные от 30 сентября, сообщило, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 5,3 тысячи единиц оружия. Среди перечисленного оказались 21 единица бронетехники, 24 единицы средств ПВО, 62 единицы орудий полевой артиллерии, около 3,3 миллиона боеприпасов и другие.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в 1991 году и провел референдум за независимость, в котором положительно проголосовали 99,89% избирателей.

После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992–1994 годов НКР много лет существовала как непризнанная республика.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября 2023 года после операции Азербайджана НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Согласно последним данным, в Армению из непризнанной республики прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Всего на ее территории проживали около 120 тысяч армян.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года