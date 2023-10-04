Баку отказался участвовать во встрече с Арменией, Францией, ФРГ и ЕС в Гранаде

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял решение не участвовать во встрече с лидерами Армении, Франции, Германии, а также главой Евросовета. Об этом пишет информационное агентство АPА.

Встреча должна состояться в испанском городе Гранада.

"Азербайджан отказался от участия в планируемой в испанской Гранаде 5 октября пятисторонней встрече", – говорится в сообщении.

Ранее французская сторона заявила о готовности заключить соглашение с Арменией о поставках военной техники. Министр иностранных дел Катрин Колонна не стала раскрывать какие-либо детали.

До этого дипломат по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян рассказал, что президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к этническим чисткам в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР сообщила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Решение принято на фоне создавшейся тяжелой военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе