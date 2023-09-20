В Ереване заявили, что Запад терпимо отнесся к "этническим чисткам" в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Армянская вендетта"

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к "этническим чисткам" в Нагорном Карабахе, написал посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян в соцсети X (ранее Twitter).

Свою запись он сопроводил фотографией армян Нагорного Карабаха, вынужденных покинуть дома и эвакуированных в гарнизон РМК.

"Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Это вы терпите – Байден, (госсекретарь США Энтони. – Прим. ред.) Блинкен, Макрон, (глава Евросовета Шарль. – Прим. ред.) Мишель, (глава евродипломатии Жозеп. – Прим. ред.) Боррель", – написал Марукян.

Накануне Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

Согласно последним данным, в результате боевых действий в непризнанной республике погибли как минимум 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек пострадали.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Баку о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана. Встреча состоится в городе Евлах 21 сентября.

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