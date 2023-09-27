Лавров напомнил руководству Армении о судьбе полагавшихся на США стран

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У стран, которые в свое время полагались на Соединенные Штаты, сложилась незавидная судьба, и властям Армении следует об этом помнить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что некоторые армянские политики смотрят в сторону Запада, стремясь повторить подобные сценарии. По его мнению, они выступают за разрыв отношений с РФ, поскольку рассчитывают на дружеские отношения с США.

"Если они полагаются на США, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло", – высказался Лавров.

Дипломат отметил, что в этих странах американцы продвигали только свои геополитические интересы. По словам министра, дальнейшая судьба этих государств оказалась "весьма незавидной".

При этом Лавров подчеркнул, что Армения не сможет игнорировать интересы России в Закавказье. Однако есть ряд политиков в Ереване, которые говорят прямо о таком желании, заметил он. Глава МИД РФ привел в пример недавнее заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что заявления представителей американской администрации о якобы ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности возмутительны. По его словам, американцы "подпевают" неконструктивным заявлениям армянских политиков, цель которых заключается в снятии с себя ответственности за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике.

Дипломат подчеркнул, что Россия была и остается верным союзником Армении, а также всегда стремилась оказывать этой стране необходимую помощь.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз подталкивают Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Нагорном Карабахе.



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