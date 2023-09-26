РФ помогает и продолжит помогать Армении в сфере экономики – Песков

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Сотрудничество Москвы и Еревана в экономике вносит существенный вклад в развитие Армении и несопоставимо с уровнем сотрудничества Еревана и Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что США и Армения – суверенные страны, и они имеют свои направления, по которым развивают взаимодействие и диалог. Россия же делает это по своим направлениям. При этом Песков подчеркнул, что вряд ли что-то можно сопоставить с той глубиной интеграции, которая есть у Армении с российской экономикой.

"Давайте не забывать, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, не забывать помощь, которую оказывает Россия. Это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать", – сказал представитель Кремля.

Он также коснулся темы Нагорного Карабаха, подчеркнув, что Россия продолжает контактировать и с Азербайджаном, и с Арменией, и с этническими армянами непризнанной республики по ситуации в регионе.

Говоря об инициативе США создать международную миссию, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, Песков заметил, что любые наблюдатели могут быть там лишь с согласия Баку. Он также добавил, что конкретики в инициативе пока не усматривается.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате операции Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

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