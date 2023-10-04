В МИД РФ опровергли сообщения о секретной встрече России с США и ЕС по Карабаху

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США, Евросоюз и Россия не проводили никаких секретных переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе, а лишь обменялись точками зрения по данной теме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материал газеты Politico.

Захарова подчеркнула, что это был рядовой обмен точками зрения – "ничего секретного в прошедшей встрече не было".

Публикацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в публикации относительно встречи США, ЕС и России по Нагорному Карабаху много неточностей и ошибок.

"Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано", – сказал Песков.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой неназванного высокопоставленного дипломата и чиновников писало, что представители США, Евросоюза и России провели в Турции секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до начала азербайджанской операции.

Как утверждает источник, переговоры прошли 17 сентября в Стамбуле. Представители трех стран заявили во время обсуждения о том, что нужно пропустить гуманитарные конвои из Армении в Карабах, чтобы передать местным гражданам топливо и продовольствие.

От США на встречу приезжал старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС – спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, а от России был направлен специальный посланник Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Сотрудник Госдепартамента США не стал давать каких-либо комментариев по поводу переговоров, назвав лишь их "частной дипломатической дискуссией".

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.

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