РФ, США и ЕС провели секретные переговоры по Карабаху до начала конфликта – СМИ

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Представители США, Евросоюза и России провели в Турции секретные переговоры по ситуации в Нагоном Карабахе за несколько дней до начала азербайджанской операции. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата, приближенного к процессу обсуждений.

Как утверждает источник, переговоры прошли 17 сентября в Стамбуле. Представители трех стран заявили во время обсуждения о том, что нужно пропустить гуманитарные конвои из Армении в Карабах, чтобы передать местным гражданам топливо и продовольствие.

От США на встречу приезжал старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС – спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, а от России был направлен специальный посланник Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Сотрудник Госдепартамента США не стал давать каких-либо комментариев по поводу переговоров, назвав лишь их "частной дипломатической дискуссией".

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

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