В Ереване назвали субъективным заявление делегации ООН после посещения Карабаха

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Заявление делегации ООН по итогам посещения Нагорного Карабаха 2 октября является субъективным, заявили в МИД Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджане не может считаться миссией по сбору фактов и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества.

Кроме того, в ведомстве указали, что визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки Нагорный Карабах был полностью лишен коренного армянского населения.

"Пресс-релиз после визита носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах, не содержит никаких упоминаний о многочисленных жертвах и ранениях, вызванных крупномасштабным нападением Азербайджана, атаках на гражданскую инфраструктуру, блокаде Лачинского коридора на протяжении более девяти месяцев и возникшем в результате гуманитарным кризисом, похищениях граждан азербайджанскими спецслужбы с незаконного блокпоста возле моста Акари и других фактах, известных международным партнерам", – заявили в МИД.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

После проведения операции азербайджанские силовики стали задерживать бывших должностных лиц непризнанной республики. В частности, 27 сентября бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Позже его обвинили в финансировании терроризма.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года