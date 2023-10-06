РФ начала поставки в Армению бензина и дизтоплива в качестве меры поддержки

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Россия в рамках поддержки Армении и армянского населения Нагорного Карабаха начала поставки бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере (запасов топлива. – Прим. ред.) в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что, несмотря на временное ограничение экспорта топлива, Москва пошла Еревану навстречу, основываясь в своем решении на межправительственном соглашении 2013 года. Всего Армении планируется поставить 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизеля.

Кроме того, в ведомстве заметили, что МЧС РФ продолжает работу над вопросами оказания гуманитарной помощи карабахским армянам, к настоящему времени вместе с Росрезервом сформирован список необходимых для отправки вещей. Скоро помощь должны также направить российские гуманитарные организации.

"МЧС России взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы", – добавили в российском МИД.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



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