Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Азербайджана

Фото: 123RF/alexmama

Европарламент на заседании 5 октября принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Азербайджана в связи с его операцией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержал 491 депутат, еще 36 воздержались, при этом всего в законодательном органе насчитывается 705 членов. Агентство напомнило, что подобные резолюции юридически ни к чему не обязывают, однако органы власти ЕС должны к ним прислушиваться.

В принятой резолюции Европарламент призывает страны – члены ЕС ввести санкции, против должностных лиц Азербайджана, ответственных за нарушения прав человека в спорном регионе, а также приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Баку.

Кроме того, в случае если Азербайджан не докажет готовность уважать права армянского населения Карабаха, предлагается рассмотреть возможность приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме. В Европарламенте также считают необходимым снижать зависимость Евросоюза от азербайджанских энергоносителей.

В документе европейские депутаты выражают разочарование в связи с работой миссии ООН в непризнанной республике и критикуют Еврокомиссию и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, поскольку последние проигнорировали предупреждения о риске негативного развития ситуации в Карабахе.

Подводя итог, депутаты Европарламента обратились к Баку, напомнив о том, что государство несет ответственность за безопасность жителей Нагорного Карабаха. Также власти Азербайджана призвали освободить всех задержанных армян непризнанной республики, в том числе политиков.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года