Блинкен предупредил Конгресс о риске вторжения Азербайджана в Армению – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с небольшой группой законодателей, обсудив с ними риск вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Дипломат сообщил, что Госдеп отслеживает этот процесс и считает возможным вторжение в южную часть Армении в ближайшие недели.

Телефонный разговор состоялся еще 3 октября. В ходе него обсуждались меры, которые следует принять в отношении Азербайджана в связи с обострением в Нагорном Карабахе. Блинкен сказал, что Белый дом ищет возможности, чтобы привлечь Баку к ответственности и предлагает пересмотреть предоставление ему военной помощи.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич усомнился в том, что Азербайджан вторгнется в Армению в ближайшее время. При этом он не исключил, что Баку сделает это в горизонте 2024 года. По его мнению, ключевым вопросом остается коридор в Нахичевань, который для Азербайджана имеет важное стратегическое значение.

Клинцевич подчеркнул, что ситуация зависит от дальнейшего поведения Армении, особенно с точки зрения ее членства в ОДКБ. По его словам, если Ереван решит выйти из ОДКБ и продолжит выполнять условия Запада, то для Азербайджана и Турции это может создать условия для реализации своих интересов, включая контроль над Сюникской областью.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.



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