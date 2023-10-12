Эксперт усомнился в том, что Азербайджан не вторгнется в Армению в ближайшее время

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Азербайджан не вторгнется в Армению в ближайшее время, заявил радио КП глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

При этом он не исключил, что Баку сделает это в горизонте 2024 года. По его мнению, ключевым вопросом остается коридор в Нахичевань, который для Азербайджана имеет важное стратегическое значение.

Клинцевич подчеркнул, что ситуация зависит от дальнейшего поведения Армении, особенно с точки зрения ее членства в ОДКБ. По его словам, если Ереван решит выйти из ОДКБ и продолжит выполнять условия Запада, то для Азербайджана и Турции это может создать условия для реализации своих интересов, включая контроль над Сюникской областью.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.



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