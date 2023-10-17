Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта

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Вопрос, связанный с территориальной принадлежностью Нагорного Карабаха, окончательно закрыт, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье", – передает ТАСС его слова.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа. Жителей региона стали перевозить в Армению.



В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе