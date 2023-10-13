Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана – Путин

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Нагорный Карабах стал территорией Азербайджана после того, как на встрече в Праге Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинально изменило статус республики. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, предыдущие годы все крутилось именно вокруг этого вопроса. Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по Карабаху, и в том числе обсуждалась идея референдума.

Российский лидер добавил, что формально миротворцы РФ в Нагорном Карабахе должны оставаться до ноября 2025 года. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решаться на переговорах.

Он напомнил, что, когда в 2020 году появилась договоренность о пребывании российских миротворцев на территории НКР, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня.

"Окончательно все-таки статус Карабаха не был определен, а когда Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской Республики, и, конечно, сейчас, после, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация совсем изменилась кардинальным образом", – подчеркнул российский лидер.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года