В США считают, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой американских законодателей заявил, что Азербайджан может якобы вторгнуться в Армению в течение нескольких недель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В ходе разговора Блинкен и законодатели обсуждали возможные меры против Азербайджана в случае подобного развития событий. Вместе с тем госсекретарь США выразил уверенность, что дипломатические переговоры между Баку и Ереваном продолжаются.

В Госдепартаменте отказались комментировать данную информацию, но подчеркнули приверженность ведомства суверенитету и территориальной целостности Армении, а также разрешению конфликта путем прямых переговоров.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах стал территорией Азербайджана после того, как на встрече в Праге Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинально изменило статус республики.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе