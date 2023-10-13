Путин и Алиев не обсуждали в открытой части встречи Варданяна – Песков

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг бывшего главы правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь", – ответил он на соответствующий вопрос.

Встреча глав государств прошла в Бишкеке 12 октября на полях саммита СНГ.

Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Помимо этого, его обвиняют в создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках и в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года