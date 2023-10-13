13 октября, 15:58Политика
Путин и Алиев не обсуждали в открытой части встречи Варданяна – Песков
Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг бывшего главы правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь", – ответил он на соответствующий вопрос.
Встреча глав государств прошла в Бишкеке 12 октября на полях саммита СНГ.
Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.
МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.
Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Помимо этого, его обвиняют в создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках и в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
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