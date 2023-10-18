В Москве раскритиковали выступление Пашиняна в Европарламенте – СМИ

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Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте стоит расценивать как провокационное и безответственное, указал высокопоставленный источник в Москве в беседе с РИА Новости.

"Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3 (если считать Молдавию Украиной № 2), а Пашинян семимильными шагами идет по пути (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского", – добавил он.

Ранее армянский премьер обвинил союзников в сфере безопасности в произошедшем в Нагорном Карабахе. По его словам, они ничем не помогли Армении, а якобы выступили с призывами к свержению властей. Кроме того, сто тысяч армян бежали из НКР под "бездействием" российских миротворцев, отметил Пашинян.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах стал территорией Азербайджана после того, как на встрече в Праге Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинально изменило статус республики.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что вопрос, связанный с территориальной принадлежностью Нагорного Карабаха, окончательно закрыт.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению