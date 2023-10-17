Пашинян назвал союзников виновниками исхода армян из Нагорного Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ и других союзников в произошедшем в Нагорном Карабахе.

По его словам, союзники в сфере безопасности ничем не помогли Армении, а якобы выступили с призывами к свержению властей. Кроме того, сто тысяч армян бежали из НКР под "бездействием" российских миротворцев, отметил Пашинян.

"Демократия в Армении продолжает получать сильные удары. Сценарий похож – внешняя агрессия, бездействие союзников Армении в сфере безопасности, попытки свержения суверенитета Армении с использованием гибридных технологий, направляемых внешними силами", – цитирует его "Интерфакс".

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах стал территорией Азербайджана после того, как на встрече в Праге Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинально изменило статус республики.

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