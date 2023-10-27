В МИД Армении заявили об отсутствии острых проблем с РФ

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Между Арменией и Россией не стоит острых проблем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Я не разделяю вашей оценки, что мы ухудшаем ситуацию, это нормальный рабочий процесс", – цитирует его ТАСС.

Помимо этого, отвечая на вопрос об ухудшении армяно-российских взаимоотношений, дипломат заявил, что существующие у сторон вопросы друг к другу обсуждаются через сотрудников МИД.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы не выполнила своих обязательств в ситуации с Нагорным Карабахом, и теперь Ереван ищет новых партнеров. Он пояснил, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

На фоне произошедшего временного поверенного Армении вызвали в МИД РФ для уточнения публикаций в СМИ. Ему указали на одиозные сообщения в адрес российского руководства и дипломатов со стороны Еревана.



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