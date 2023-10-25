В Армении заявили о желании РФ открыть консульство в городе Капан

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Россия хочет открыть консульство в армянском городе Капан Сюникской области, которое будет находиться на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте, передает ТАСС.

По его словам, Армения будет не против, если это произойдет. Однако он подчеркнул, что ему сложно сказать, на каком этапе находится сейчас открытие в Капане консульства РФ.

"Разные страны заинтересованы в открытии консульств в Сюнике. Иран открыл, Франция заявила о таком намерении. Конечно, международное присутствие в любом регионе будет способствовать экономическому оживлению данного региона, но оно также содержит политические месседжи", – добавил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал петицию о закрытии консульства РФ, которая поступила в финский парламент. По его мнению, такими действиями Хельсинки вредят самим себе, при этом в Финляндии это уже начинают понимать. В будущем, продолжил он, страна осознает, насколько ошибалась.

Джабаров уточнил, что сфера туризма Финляндии резко сократилась, так как россияне в этом году ее не посещали. Он также выразил уверенность, что эта страна в скором времени превратится в третьесортное государство Европы.

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