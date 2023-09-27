В Совфеде раскритиковали планы Финляндии закрыть российское консульство

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Финляндия на данном этапе находится в "пронатовском раже". Так первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал петицию о закрытии консульства РФ, которая поступит в финский парламент.

"Стали членами НАТО, хочется выслужиться перед новыми хозяевами и показать, что они верные союзники Североатлантического блока. Парламент Финляндии отреагирует ожидаемо, поддержит закрытие", – цитирует Джабарова RT.

По его мнению, такими действиями Хельсинки вредят самим себе, при этом в Финляндии это уже начинают понимать. В будущем, продолжил он, страна осознает, насколько ошибалась.

Джабаров уточнил, что сфера туризма Финляндии резко сократилась, так как россияне в этом году ее не посещали. В этой связи Хельсинки оперативно возобновили работу двух консульских центров в Санкт-Петербурге, считает сенатор. Однако при таком отношении желающих путешествовать там будет куда меньше, сказал Джабаров.

Сенатор также напомнил, что финны долгое время держали свою экономику на российском газе, лесе и даже поставках. Сама Финляндия сбывала множество невостребованных в Европе товаров на рынок РФ, отметил он. Джабаров выразил уверенность, что эта страна в скором времени превратится в третьесортное государство Европы.

27 сентября стало известно, что инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей. Это позволит направить ее на рассмотрение в финский парламент. Бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери отмечал, что российское консульство является "историческим рудиментом".

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