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В Польше удивились, что, несмотря на антироссийские санкции Запада, магазины РФ по-прежнему заполнены продуктами по адекватным ценам. Об этом говорится в материале портала O2.pl о россиянке, которая рассказывает о жизни в России в условиях санкций.

Изучив ее видеоролики, авторы издания сделали вывод, что из-за санкций в РФ наступили некие трудности, однако страна справляется с ними.

Так, несмотря на уход из России многих западных брендов и компаний, в стране появляются аналоги их продукции, которые никак не уступают оригиналам. В частности, в Польше удивились, что в РФ по-прежнему есть аналог McDonald's, чьи продукты на вкус и вид остались такими же.

Отмечается, что некоторые россияне в принципе решили полностью перейти на российские аналоги некоторых продуктов. В целом, по словам авторов статьи, полки российских магазинов не остались пустыми из-за ограничительных мер западных стран.

Ранее немецкий обозреватель Альбрехт Мейер сообщил, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран. Введенные ограничения не смогли обрушить ее.

До этого Владимир Путин заявил, что полки в российских магазинах не пустуют, хотя некоторые страны надеялись на это. Он добавил, что санкции, введенные против РФ, позволили расширить возможности и освободить новые направления развития для отечественных производителей.