Аналоги препарата "Зепатир" против гепатита С начали разрабатывать в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог американского препарата против гепатита С "Зепатир", производящийся американским фармацевтическим производителем MSD, который ранее сообщил о прекращении поставок препарата в РФ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг России.

"Лекарственный препарат "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата", – сказано в сообщении.

В министерстве объяснили, что в случае ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой, или истечения срока действия патента аналоги лекарств могут ввести в оборот. Также в таком случае используются механизмы добровольного и принудительного лицензирования.

Отмечается, что российское правительство в случае крайней необходимости, которая связана с охраной жизни и здоровья граждан, может начать использовать изобретения без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

В сообщении добавили, что с 2023 года внедряется механизм "продукты на полку", направленный на поддержку разработки особенно востребованных аналогов препаратов из перечня жизненно необходимых, находящихся под патентной защитой.

Подчеркивается, что с его помощью будут снижены риски дефицита, обеспечена лекарственная безопасность российской системы здравоохранения. Компании из РФ на конкурсной основе получат субсидии на разработку и регистрацию препаратов для медицинского применения, защищенные на территории страны патентами.

"Зепатир" является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С. Каждый год власти тратят на закупку этого препарата свыше 1 миллиарда рублей – на это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от такого заболевания.

Ранее из России ушел Финский производитель фармацевтических препаратов Orion Pharma. Компания появилась на российском рынке в 2015 году, ее наиболее популярными продуктами стали "Дивигель", используемый при менопаузе, препарат от обезвоживания и диареи "Регидрон" и средство для лечения ревматоидного артрита "Метипред".

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств