Финская фармкомпания Orion Pharma ушла из РФ

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Финский производитель фармацевтических препаратов Orion Pharma ушел из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет компании.

Отмечается, что убыток в связи с этим составил 25 миллионов евро. Orion Pharma появилась на российском рынке в 2015 году, где ее наиболее популярными продуктами стали "Дивигель", используемый при менопаузе, препарат от обезвоживания и диареи "Регидрон" и средство для лечения ревматоидного артрита "Метипред".

Ранее в аптеках Москвы зафиксировали дефицит "Регидрона". Глава "Ассоциации независимых аптек" Виктория Преснякова посоветовала обратить внимание на его аналоги.

До этого Минздрав заявил, что санкции Запада не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. В отчете министерства отмечается, что инновационное развитие фармацевтического рынка в России продолжается, несмотря на все введенные ограничительные меры.

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