Минздрав заявил, что санкции не повлияли на льготное обеспечение лекарствами в России

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Санкции Запада не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет Минздрава РФ об итогах работы в прошлом году.

В отчете министерстве отмечается, что инновационное развитие фармацевтического рынка в России продолжается, несмотря на все введенные ограничительные меры.

В России увеличивается доля клинических исследований отечественных лекарств. Так, в прошлом году в стране было зарегистрировано 950 препаратов, из них 796 российского производства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что производители лекарств, которые имеют статус промышленного комплекса, могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям.

До этого Ефимов рассказал, что столичное фармацевтическое предприятие "Фирн М" планирует расширить свои производственные площади примерно в 1,5 раза.

Собянин сообщил о готовности Москвы преодолеть санкции в фармацевтической отрасли