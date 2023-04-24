Столичное фармпредприятие увеличит производственные площади в 1,5 раза

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное фармацевтическое предприятие "Фирн М" планирует расширить свои производственные площади примерно в 1,5 раза. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Биотехнологическая компания "Фирн М" построит новый цех рядом с уже действующим заводом и таким образом увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров – более чем на 40%", – рассказал он.

Заммэра объяснил, что к наращиванию инвестиций и расширению производств московские компании подтолкнуло снижение конкуренции на фоне ухода иностранных компаний.

"Фирн М", завод которой расположен в ТиНАО, выпускает различные противовирусные капли, мази и гели от герпеса, препараты от аллергии и грибковых заболеваний и прочие медикаменты. Причем многие из выпускаемых компанией лекарств имеют не только российские, но и международные патенты.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей столичной экономики. В ней занято 28 крупных и средних предприятий город. С начала этого года они смогли нарастить производство примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ хочет к 2030 году довести долю отечественных препаратов на российском рынке до более чем 42,6%. Сейчас этот показатель составляет порядка 36%. В ведомстве также ожидают, что через семь лет рынок лекарств в РФ вырастет на 2,2 триллиона, до 3,7 триллиона рублей.

