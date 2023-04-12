Объем производства лекарств в Москве вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые два месяца 2023 года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в городе производят антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, препараты для людей с сахарным диабетом.

"Выпуск фармацевтической продукции – одна из ключевых отраслей московской промышленности. Для этой сферы в городе работает пул эффективных механизмов поддержки, реализация которых оказывает существенное положительное влияние на динамику объемов производства", – сказал Ефимов.

По его словам, в денежном выражении производство лекарств выросло в 1,9 раза – до 9,1 миллиарда рублей. Заммэра рассказал, что в прошлом году фармацевтические предприятия активно пользовались мерами помощи бизнесу от города, в том числе льготными кредитами, налоговыми преференциями и субсидиями.

В будущем развитию отрасли будет способствовать работа фармацевтического кластера на базе столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва", который уже объединил девять разработчиков и производителей лекарств.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в столице работают 95 фармацевтических предприятий. Там занято более 15 тысяч человек, которые не только производят, но и самостоятельно разрабатывают лекарства, активно расширяют исследовательскую деятельность и таким образом улучшают качество жизни москвичей и жителей других регионов.

Большое количество фармацевтических заводов построили в Москве благодаря офсетным контрактам. 7 из 10 заключенных в столице контрактов направили на поставку лекарств. В реализацию проектов компании вложат 15,5 миллиарда рублей. Благодаря этим офсетам в медучреждения города будут поставлять лекарства более чем по 90 международным непатентованным наименованиям.

Предприятия могут получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с городскими ведомствами и другим. Для этого им нужно обратиться в центр поддержки промышленности.

Минпромторг РФ намерен к 2030 году довести долю отечественных лекарств на российском рынке до более чем 42%. Благодаря реализации "Фармы-2020" объем производства лекарств на территории РФ увеличился более чем в пять раз – до 607 миллиардов рублей, параллельно выросла и доля отечественных препаратов на рынке – с 24 до 36%.

В планах увеличить долю отечественных препаратов до 42,6%, а долю стратегически важных лекарств, производимых по технологии полного цикла, – с 67 до 80%. В целом же рынок лекарств в РФ к 2030 году должен вырасти на 2,2 триллиона, до 3,7 триллиона рублей.

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