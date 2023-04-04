Долю отечественных лекарств на рынке РФ планируют довести до 42%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг РФ хочет к 2030 году довести долю отечественных лекарств на российском рынке до более чем 42%. Это следует из представленной ведомством обновленной стратегии развития фармацевтической промышленности ("Фарма-2030"), сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что предыдущая версия документа была рассчитана до 2020 года. Разработка новой стратегии началась еще в 2018 году, а ее последний вариант был представлен в 2021 году. Нынешняя версия призвана обновить направления развития отрасли и ее целевые показатели. По данным источников, документ уже получил одобрение профильных министерств.

Так, в обновленной стратегии указано, что благодаря реализации "Фармы-2020" объем производства лекарств на территории РФ увеличился более чем в пять раз – до 607 миллиардов рублей, параллельно выросла и доля отечественных препаратов на рынке – с 24 до 36%. В планах увеличить долю отечественных препаратов до 42,6%, а долю стратегически важных лекарств, производимых по технологии полного цикла, – с 67 до 80%. В целом же рынок лекарств в РФ к 2030 году должен вырасти на 2,2 триллиона, до 3,7 триллиона рублей.

В качестве приоритетных задач развития отрасли "Фарма-2030" устанавливает поддержку производителей, разделение задач со смежными отраслями, контроль лекарственных препаратов и улучшение механизмов их обращения, что включает в том числе регулирование ценообразования, обеспечение сбыта продукции и другое.

Ранее Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые фармпроизводства в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске, призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке. Он также указал на важность обеспечения независимости от зарубежных поставщиков препаратов.



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