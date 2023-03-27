Москва заключила контракт с инвестором на производство противоопухолевых препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва заключила офсетный контракт с инвестором, который вложит 400 миллионов рублей в локализацию производства противоопухолевых препаратов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"После проведения открытого аукциона город заключил офсетный контракт с компанией "Фармасинтез", которая локализует на территории Москвы производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям и будет поставлять их для нужд столичной системы здравоохранения", – заявил Ефимов.

Он добавил, что город обеспечит вкладчику закупку продукции в течение четырех лет на 2,4 миллиарда рублей. Первые поставки запланированы на 2026 год. Предприятия по производству препаратов находятся в пяти городах РФ: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске, отметил Ефимов.



"Контракты в сфере фармацевтики позволяют наладить бесперебойное обеспечение москвичей лекарственными средствами. Сегодня город заключил с инвесторами шесть офсетов на поставку лекарственных препаратов по более чем 80 МНН", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский добавил, что общий объем инвестиций в создание производств составит 12,5 миллиарда рублей.

Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов заявлял, что столица последовательно совершенствует диалог с инвестором в ключевых для экономики города сегментах.

Он отметил, что число масштабных инвестиционных проектов (МаИП) составляют компании с многолетним стажем работы. Такие отрасли как строительство, производство продуктов питания и высокотехнологичной продукции, являются драйверами экономики столичного региона.



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