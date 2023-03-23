В МТПП прокомментировали запуск пяти крупных производств в Москве в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва последовательно совершенствует диалог с инвестором в ключевых для экономики города сегментах. Об этом заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов, комментируя планы столицы по запуску пяти новых производств в 2023 году.

По словам Крутова, число масштабных инвестиционных проектов (МаИП) составляют компании с многолетним стажем работы в Москве. Предприятия способны грамотно применять накопленный опыт и качественно использовать потенциал столичного рынка.

"Такие отрасли, как строительство, производство продуктов питания и высокотехнологичной продукции, являются драйверами экономики столичного региона и стабильно обеспечены как квалифицированными кадрами, так и спросом на свою продукцию", – сообщил Крутов.

Вместе с тем вице-президент МТПП назвал принципы долгосрочного партнерства и неизменность основных условий осуществления свободной предпринимательской деятельности не менее важными двигателями в развитии промышленного потенциала столицы.

Крутов высказал уверенность в вопросе сохранения положительной динамики развития новых производств в столице в ближайшие годы. Высокие показатели, пояснил он, позволяют в свою очередь обеспечить развитие налоговой отрасли, дать городу новые рабочие места, а правительству – успешно выполнить взятые на себя социальные обязательства.

О планах открыть в Москве пять новых производств в 2023 году ранее сообщил Сергей Собянин. В числе предприятий, которые начнут свою работу в текущем году, указаны производства компаний "МонАрх", "ИТЭЛМА", "Инвест Девелопмент", а также Черкизовского мясоперерабатывающего завода.

Инвесторы вложили в реализацию проектов порядка 19 миллиардов рублей. На предприятиях смогут работать более 3,4 тысячи человек.



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